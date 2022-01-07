Trabzonspor, Malatya engelini tek golle aştı

Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın takipçisi Konyaspor'un 7 puan önünde tamamlayan lider Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Yeni Malatyaspor'u konuk eden Bordo Mavililer, hemen hemen tamamında üstün oynadığı maçı 1-0 kazandı. Trabzonspor'u galibiyete taşıyan isim 23. dakikadaki golüyle Andreas Cornelius oldu.



Trabzonspor bu galibiyetle puanını 49 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın takipçisi Konyaspor ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 15 puanda ve son sırada kaldı.