Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan temsilcimiz Trabzonspor, turun ilk ayağında Çekya deplasmanında Sparta Prag'ın konuğu oldu.
Sparta Prag deplasmanında 2-0 geriye düşen bordo-mavili ekip maçın son bölümünde 5 dakika içinde bulduğu iki golle skoru 2-2'ye getirdi ve tur şansını rövanşa bıraktı.
Sparta Prag, 16. dakikada Costa Nhamoinesu'nun golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Trabzonspor ikinci yarıda beraberliği ararken Sparta Prag 68. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından attığı golle 2-0'ı buldu.
Oyunun son bölümünde tempo olarak hareketlenen Trabzonspor, 84. dakikada Caleb Ekuban'ın golüyle tabelayı 2-1'e getirdi ve farkı bire indirdi.
Ekuban'ın golünden sonra beraberlik için bastıran Trabzonspor, yalnızca 5 dakika sonra bu kez yeni golcüsü Sörloth ile skoru buldu ve maç 2-2'ye geldi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2 berabere bitti ve Trabzonspor kabustan uyanıp avantajı kaptı. Turun rövanş maçı 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.
SON DAKİKA: Trabzonspor'dan muhteşem geri dönüş
Spor
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştı. Temsilcimiz Trabzonspor 2-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı. İkinci maç öncesi büyük avantaj yakalayan Trabzonspor'un gollerini 84. dakikada Ekuban ve 89. dakikada Sörloth attı.
Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan temsilcimiz Trabzonspor, turun ilk ayağında Çekya deplasmanında Sparta Prag'ın konuğu oldu.