Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan temsilcimiz Trabzonspor, turun ilk ayağında Çekya deplasmanında Sparta Prag'ın konuğu oldu.



Sparta Prag deplasmanında 2-0 geriye düşen bordo-mavili ekip maçın son bölümünde 5 dakika içinde bulduğu iki golle skoru 2-2'ye getirdi ve tur şansını rövanşa bıraktı.



Sparta Prag, 16. dakikada Costa Nhamoinesu'nun golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı bu skorla tamamlandı. Trabzonspor ikinci yarıda beraberliği ararken Sparta Prag 68. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından attığı golle 2-0'ı buldu.



Oyunun son bölümünde tempo olarak hareketlenen Trabzonspor, 84. dakikada Caleb Ekuban'ın golüyle tabelayı 2-1'e getirdi ve farkı bire indirdi.



Ekuban'ın golünden sonra beraberlik için bastıran Trabzonspor, yalnızca 5 dakika sonra bu kez yeni golcüsü Sörloth ile skoru buldu ve maç 2-2'ye geldi.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca mücadele 2-2 berabere bitti ve Trabzonspor kabustan uyanıp avantajı kaptı. Turun rövanş maçı 15 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak.

