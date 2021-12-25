SON DAKİKA: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir puanları paylaştı

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.



48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.



63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.



67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.



75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.



89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.



90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.



Karşılaşma, golsüz tamamlandı.