Gökhan Gönül Fenerbahçe'de (Transfer haberleri)

son dakika transferi!

Fenerbahçe, eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü transfer ettiğini açıkladı. 9 yıl forma iydiği Fenerbahçe'den 2016 yılında bedelsiz olarak ayrılan tecrübeli futbolcu, 4 yıl sonra tekrar sarı-lacivertli formayı giydi.

Sarı-lacivertliler, milli sağ bek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, 2016-2020 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül'ün transferini "Her yarım kalan hikaye, mutlu bir sonu hak eder" videosuyla duyurdu.

Gökahn Gönül, transfer sonrası yaptığı ilk açıklamada "Ailesinden biraz uzak kalmış ama yuvasına dönen biri olarak hislerimi kelimelerle ifade etmek çok zor. Hiç bu kadar heyecanlandığımı, bu kadar mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum. Uğruna kanımı akıttığım forma için geri dönüyorum." ifadelerine yer verdi.