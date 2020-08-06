Son dakika transferi... Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de (Transfer haberleri)

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Fenerbahçe, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994

doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı transfer ettiğini açıkladı.

Twitter'dan yapılan video paylaşımında Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonunda giyeceği yeni formayla görüldü.

Kulüpten yapılan açıklamada "Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın transferini "Fenerbahçe bir oyuncuya talip olursa o oyuncu mutlaka çubuklu formayı giyecektir" temalı bir videoyla duyurdu.

Transfer duyurusunda Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formayla yer aldı.