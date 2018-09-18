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Son dakikatransferi!

İspanyol forvet, yeni kulübünün formasını giydi. Cumartesi günü NTV ve
ntvspor.net'in son dakika haberi olarak duyurduğu transfer, bu akşam saatlerinde
resmiyet kazandı.

Pazar günü sağlık kontrolü için Dubai'ye giden 33 yaşındaki Alvaro Negredo, Al Nasr
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.