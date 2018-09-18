İspanyol forvet, yeni kulübünün formasını giydi. Cumartesi günü NTV ve
ntvspor.net'in son dakika haberi olarak duyurduğu transfer, bu akşam saatlerinde
resmiyet kazandı.
Pazar günü sağlık kontrolü için Dubai'ye giden 33 yaşındaki Alvaro Negredo, Al Nasr
ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Son dakika transferi... Negredo resmen Al Nasr'da (Formayı giydi)
ntv.com.trSpor
SON DAKİKA TRANSFERİ: Beşiktaş'tan ayrılan Alvaro Negredo, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Al Nasr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanyol forvet, yeni kulübünün formasını giydi. Cumartesi günü NTV ve