Son dakika transferi... Ozan Tufan Hull City'de (Transfer haberleri)

Haberler 01.07.2022 - 16:18
Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
65 kez Milli Takım forması giyen ve 9 gol atan Ozan Tufan, Hull City forması giyen ilk Türk futbolcu olacak.
Geçtiğimiz yıl Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Tufan, 18 maçta forma giydikten sonra devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüş, ardından teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
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