Son dakika transferi... Ozan Tufan Hull City'de (Transfer haberleri)

SON DAKİKA TRANSFERİ: İngiltere'de Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcusu Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haberler 01.07.2022 - 16:18

Son dakika transferi... Ozan Tufan Hull City'de (Transfer haberleri)

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Son dakikatransferi!

Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

65 kez Milli Takım forması giyen ve 9 gol atan Ozan Tufan, Hull City forması giyen ilk Türk futbolcu olacak.

Geçtiğimiz yıl Premier Lig ekibi Watford'a kiralanan Tufan, 18 maçta forma giydikten sonra devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüş, ardından teknik ekibin kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.

Son dakika transferi haberinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr’de

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