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Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen ve organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.
Kuraya 4. torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti. Grubun maçları, Şangay kentinde oynanacak.
Kupada, gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin
B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya
C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus
D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan
E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya
F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ
G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün
H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya
Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler üst tura yükselecek.
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