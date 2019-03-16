Son dakika haberi! 

Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen ve organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın gerçekleştirdiği kura çekiminin ardından Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu.

Kuraya 4. torbadan katılan A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile eşleşti. Grubun maçları, Şangay kentinde oynanacak.

Kupada, gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Fildişi Sahili, Polonya, Venezuela, Çin

B Grubu: Rusya, Arjantin, Güney Kore, Nijerya

C Grubu: İspanya, İran, Porto Riko, Tunus

D Grubu: Angola, Filipinler, İtalya, Sırbistan

E Grubu: Türkiye, Çekya, ABD, Japonya

F Grubu: Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ 

G Grubu: Dominik Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Ürdün

H Grubu: Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya 

Grup maçlarını ilk iki sırada tamamlayacak ekipler üst tura yükselecek. 

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