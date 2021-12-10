SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda
SON DAKİKA: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grubu birinci bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.
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Haberler 10.12.2021 - 00:54| Son Güncelleme : 10.12.2021 - 00:56
Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
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