SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda

SON DAKİKA: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla grubu birinci bitirdi ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Haberler 10.12.2021 - 00:54 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 00:56

SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Namağlup lider Galatasaray son 16 turunda

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...