SON DAKİKA... UEFA’dan tarihi karar: Deplasman golü kuralı kaldırıldı

SON DAKİKA: UEFA, iki maç üzerinden oynanan eleme maçlarında uygulanan deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı.

ntv.com.tr 24.06.2021 - 16:42

SON DAKİKA... UEFA’dan tarihi karar: Deplasman golü kuralı kaldırıldı

son dakika haberi!

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA, uzun süredir tartışılan deplasman golü kuralının kaldırıldığını açıkladı.

Deplmasn golü kuralının 2021/2022 sezonu itibarıyla geçerli olmak üzere UEFA organizasyonlarında kullanılmayacağı bildirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, takımların eşit sayıda gol kaydettiği iki maç üzerinden oynanan eşleşmelerde, deplasmanda fazla gol atan ekibin tur atlamasına dayanan kural değişecek.

Bundan böyle tek maçlı eleme sisteminde olduğu gibi 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Eşitliğin uzatma bölümünde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

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