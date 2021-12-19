SON DAKİKA: VakıfBank dördüncü kez dünya şampiyonu

Son dakika haberi! Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenen VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürdü.

VakıfBank, organizasyonun son gününde finalde Ankara Spor Salonu'nda İtalya ekibi Imoco Volley ile karşılaştı.



Rakibini 15-25, 25-22, 22-25, 25-22 ve 7-15'lik setlerle 3-2 yenen VakıfBank, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.



Organizasyon tarihinde daha önce 3 kez (2013, 2017, 2018) kupayı kazanan VakıfBank, dördüncü kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.



İstanbul ekibi, daha önce 2011'de ikinci, 2016 ve 2019'da ise üçüncü olmuştu.

ŞAMPİYON KUPASINI ALDI

Türkiye'nin ilk kez organize ettiği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda VakıfBank'ın İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-2 yenerek dünya şampiyonu olmasının ardından Ankara Spor Salonu'nda kupa töreni düzenlendi.



Organizasyonda 4. kez şampiyon olmayı başaran VakıfBank'ın oyuncularıyla teknik ekibi, isimleri tek tek anons edilerek seyircilerin alkışlarıyla salona davet edildi.



Şampiyon voleybolculara madalyalarını Bakan Kasapoğlu,Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte takdim etti.



Şampiyonluk kupasını Bakan Kasapoğlu'nun, kaptan Melis Gürkaynak'a vermesinin ardından kutlamalara geçildi.



Bu arada şampiyonanın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı VakıfBank'tan Isabelle Haak seçildi.