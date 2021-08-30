SON DAKİKA: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya

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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Abdullah Öztürk, 2016 Rio'daki unvanını korudu ve üst üste ikinci kez paralimpik altın madalyası kazanarak da adını tarihe yazdırdı. Bu başarıyı paralimpik oyunlarda daha önce halterde Nazmiye Muratlı 2012 ve 2016'da yakalamıştı.



Takımlarda da Sınıf 4-5'te bronz madalyası olan Abdullah, paralimpik oyunlarda madalya sayısını 3'e çıkarmış oldu. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'nin ilk altın madalyasını da Abdullah Öztürk elde etti.



YÜZMEDE İLK ALTIN MADALYA

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalya alarak Türkiye'ye bu branşta tarihinin ilk madalyasını kazandırdı.





