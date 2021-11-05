A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Haberler - ntv.com.tr 05.11.2021 - 17:09 | Son Güncelleme : 05.11.2021 - 17:17
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi.
24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun
A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/MZzPLjgG53— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 5, 2021