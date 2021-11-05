A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.



Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A Milli Takım kadrosuna ilk kez dahil edildi.



24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır



Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz



Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu



Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

A Millî Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu. 🇹🇷 #BizimÇocuklar #WCQ pic.twitter.com/MZzPLjgG53 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 5, 2021