A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Haberler - ntv.com.tr 05.11.2021 - 17:09 | Son Güncelleme : 05.11.2021 - 17:17

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

 Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, A kadrosuna ilk kez dahil edildi. 

24 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun

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