SON DAKİKA: Aboubakar için kötü haberi Sergen Yalçın verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçı sonrası beIN Sports'a şampiyonluk yarışının en büyük adayının kendileri olduğunu açıklarken, "Biz bir şekilde çıkarız. Kimse bir şeyden vazgeçtiğimizi düşünmesin. Kimse Beşiktaş'ın şampiyonluktan vazgeçtiğini düşünmesin. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Kimse fazla heveslenmesin. Diğerleri 2. aday olur." dedi.



Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası ise ilk yarının sonlarında sakatlanan Vincent Aboubakar'ın durumu hakkında konuştu, "Büyük ihtimalle kalan maçlarda olmayacak" dedi. haberi!