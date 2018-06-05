Son dakika haberi! Fenerbahçe Kulübünün yeni başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.



Kulübün 2-3 Haziran'da yapılan seçimli olağan genel kurulunda 20 bin 736 geçerli oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç'a mazbatası, Ülker Stadı'nda binlerce sarı-lacivertli taraftarın önünde verildi.



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yönetim kurulu üyeleri ve başkan Ali Koç'a mazbatalarını törenle takdim etti.



Ali Koç, stat içinde kongre için kurulan platforma, çocukluğunda kendisini Fenerbahçeli yapan Kamer Kaya ile çıktı. Koç, tribünlere Kaya'yı alkışlattı.



Mazbata töreninde, bir önceki dönemde görev yapan başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulundan kimse yer almadı.

Törende uzun bir konuşma yapan Ali Koç, yeni bir sayfa açmak için göreve geldiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Sizlerle gurur duyuyorum. Önemli olan icraatlara başladıktan sonra ben ve arkadaşlarımla gurur duymanız. İnşallah sizin sevginize, beklentilerinize, umutlarınıza tercüman oluruz. Türk spor tarihinin en önemli, en değişik, en farklı seçimini gerçekleştirdik. Ben ve arkadaşlarıma yaşattıklarınız unutulmaz hisler. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, farklılığını, ayrıcalığını fark ettiniz mi? Bunu bir şımarıklık olarak söylemiyorum. Türkiye'nin gündemini işgal ettik. Dünyada bu seçim konuşuldu. Taraflı tarafsız insanlar 2 gün boyunca saatlerce bizi izledi. Fenerbahçe'nin büyüklüğünün bilincinde olun. Bu camianın mensubu olmaktan gurur duyun ve bu camiayı küçültecek hiçbir şey yapmayın lütfen."



"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAK KADRO KURACAĞIZ"



Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:



"Biz bir yola çıktık. 6 ay önce sizlere dokunmaya, temas etmeye başladık. Eski mutlu ve coşkulu günlerimizi özlediğimizi fark ettik. Bana süreç içinde inandınız. Hep beraber kar topunu büyüterek, durdurulamayacak bir şekilde kongreye geldik. Değişim, dönüşüm dedik ve kongre üyeleri de tarihi bir sonuçla bizi karşınıza çıkardı. Korktuğumuz hiçbir şey yok. Korktuğumuz, seçilirsek size layık olamamaktır. Bu konuda size sabredin demiyorum ama hakikatler konusunda bilgi sahibi olun. Size hayal vadetmedik. Yapabileceğimizin altında bir beklentiyle karşınıza çıktık. Bu bir mazeret değil ama bilin istiyorum. Ben sizin vitrininizim. Önümüzdeki sezon mücadele edeceğimiz her alanda şampiyonluğa ulaşacak kadro kuracağız. Gazetelerde yapılan haberlere itibar etmeyin. Yazılan kişilere biz söylemedikçe inanmayın."



Kulübün maddi durumunun iyi olmadığını vurgulayan Koç, "10 yıllık sponsorluk parası tüketildi. Bunları bilin ama şunu da bilin, siz bu takımın arkasında durduğunuz sürece kurduğumuz takım şampiyon olur. En büyük transfer sizlersiniz. Her şeyi yapacağımızın sözünü vermiyoruz ama yapacağımız şeyler için var gücümüzle çalışacağız. Esas mücadele, zorluk şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı.



"REKOR SATIŞ İSTİYORUM"

Ali Koç, taraftarı da kulübe destek olmaya çağırarak şöyle konuştu:



"Maddi manevi sizi rahat uyutacak fedakarlıkları yapacağız. Rahat olun. Her birimizin çorbada tuzu olacak. Biz elimizi taşın altına koyacağız. Biz, 3 sene sonra kapı kapı sponsor arayan değil, sponsorların kapısına geldiği kulüp olacağız. O zamana kadar da biz gerekli sponsorları bulacağız. İmkanı olan Fenerbahçeliler, siz de bu trene katılın. Taraftarlar satışa çıkardığımız bütün kombineleri alacaktır. Bir tane bile kombine kalmayacaktır. Şimdiden loca talepleri artmaya başladı. Size bir görev daha veriyorum, gelin bir rekora daha imza atalım. Eylül ayından önce bir sezonda sattığımız forma sayısını geçelim. Bugün birden çok üyelik formu imzaladım. Artık risk yok. Benim referansımla üye olabilirsiniz. O risk de kalktı."

"EN BÜYÜK ARZUM SAYIN AZİZ YILDIRIM'IN KUPAYI KALDIRMASI"



Ali Koç, basketbol takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması durumunda, kupayı eski başkan Aziz Yıldırım'ın kaldırmasını istedi.



Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın play-off finalinde TOFAŞ'la karşılaşacağını hatırlatarak, "Basketbolda şampiyon olursak, en büyük arzum eğer kabul ederse Sayın Aziz Yıldırım'ın bu kupayı kaldırması. Kendisinin ve yönetiminin bu takımda payı büyük. Bu kupayı kaldırmak onların hakkı." dedi.



"FENERBAHÇE'NİN DOSTU FAZLA OLMALI"

Ali Koç, Fenerbahçe'nin taraflı tarafsız herkes tarafından sevilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ülkemizde Fenerbahçe'nin dostu, düşmanında fazla olması lazım. Fenerbahçe ve diğerleri olmamalı. Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman, Fenerbahçeli olmayan büyük takım dışındaki taraftarlar, 'bu kulüp hayırlıdır, faydalıdır, onlar kazansın' desinler. Sevilmek istiyorsan önce biz seveceğiz. Bu ülke artık kavgadan ve kaostan bıktı. Sporda ayrıştırıcı şiddetten vazgeçeceğiz. Bunu özellikle taraftarlara söylüyorum. Biz örnek kulüp olacağız. Saha dışında yapıcı rekabetin öncüsü olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Gerektiğinde Fenerbahçe'nin hakları için kavga da edeceklerini anlatan Koç, "Önemli olan kavga etmek değil. Haklı olduğunda haklı kalabilmek. Biz hırslıyız ama hiçbir zaman adalet duygumuzun bunun önüne geçmesine izin vermeyeceğiz. Fenerbahçe menfaatleri için illa kavga etmemiz gerekirse, merak etmeyin bunu da yaparız. 'Topunuz gelin' ruhunun içindeki anlayış budur. Bıçak kemiğe dayanana kadar her şeyi doğru yapacağız, insan gibi yapacağız, medeni yapacağız ve örnek olacağız." diye konuştu.



Başkanlığa geldiğinde kulüpteki personelin görevine son vereceği iddialarına yönelik Koç, "Fenerbahçe personeli bu süreçte çok gerildi. İstemeyerek de olsa Fenerbahçe seçimine alet edildiniz. Bunu unutun. Geçti artık bunlar. Birkaç kişi dışında kimseyle derdimiz yok. Sizden istediğim tek şey camianıza hizmet edin. Gidenin arkasından konuşulmasını da sevmem. Bizim güvenimizi kazanmak için bir önceki yönetimin arkasından konuşursanız bilin ki o zaman yolları ayırırız. Dedikoduyla falan uğraşmayacağız. Fenerbahçe'nin geleceği için hep beraber uğraşacağız." ifadelerini kullandı.



Ali Koç, bir taraftarın "Ali abi şampiyon yap bizi." şeklindeki ifadesi üzerine, "Şampiyon ben yapmayacağım, hep beraber olacağız." dedi.



Koç, sözlerini, "Size şampiyonluk sözü vermem ama övünçle gururla sokakta gezeceğiniz bir Fenerbahçe sözü veririm." diyerek tamamladı.



TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ



Mazbata töreni kulüp tarihinde ilk kez taraftarın önünde statta gerçekleşti.



Mazbata töreninden saatler önce Kadıköy'e gelen sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerium tribününün tamamını doldurdu. Bu tribün yeterli olmayınca taraftarlar için Migros kale arkası tribünü de açıldı.



Stattaki 20 bine yakın sarı-lacivertli taraftar, yeni başkanları Ali Koç lehine sık sık tezahüratlar yaptı. Meşaleler yakarak renkli görüntüler oluşturan taraftarların sevgi gösterilerine Ali Koç da karşılık verdi. Koç, konuşmasının ardından tribünleri tek tek dolaştı. Uzun süre tribünleri dolaşan Koç, taraftarlarla tezahürat yaptı.