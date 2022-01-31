Allahyar Sayyadmanesh resmen Hull City'de

Allahyar Sayyadmanesh resmen Hull City'de. Fenerbahçe, İngiltere ekibi Hull City'e geçici transfer olan Sayyadmanesh'in ayrılığını resmi Twitter hesabından duyurdu.

Haberler - ntv.com.tr 31.01.2022 - 19:17 | Son Güncelleme : 31.01.2022 - 19:39

Allahyar Sayyadmanesh resmen Hull City'de

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Allahyar Sayyadmanesh'in 'den ayrılığı resmileşti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler ayrılığı resmi Twitter hesabından duyurdu.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Fenerbahçe'de 2'si Süper Lig ve bir tanesi de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 3 maça çıkan Allahyar Sayyadmanesh toplamda 96 dakika forma giyindi. Çıktığı 3 maçta ise gol veya asist başarısı üretemedi.

Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye 753 bin euro bonservis bedeli ile gelmişti.

Hull City Championship'de 32 puanla 19'uncu sırada bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın takımı oynadığı 28 maçta, 9 galibiyet 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.

"FENERBAHÇE'NİN ÖNCELİĞİ MERKEZ ORTA SAHA İSE BAKIŞ AÇISINDA PROBLEM VAR BENCE"

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