SON DAKİKA: Milli yüzücü Merve Tuncel, gençler 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu

SON DAKİKA: Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, 400 metre serbest stilde altın madalya kazandı.

Anadolu Ajansı 11.07.2021 - 20:48 | Son Güncelleme : 11.07.2021 - 21:14

SON DAKİKA: Milli yüzücü Merve Tuncel, gençler 400 metrede Avrupa şampiyonu oldu

son dakika haberi! İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, kadınlar 400 metre serbest stilde atın madalya kazandı.

Daha önce 1500 metre ve 800 metrede de rekor kırarak altın madalyaya ulaşan Merve Tuncel, 400 metredeki 4.06.25'lik zamanıyla ilk sırayı almayı başardı.

Milli yüzücü Berke Saka da erkekler 200 metre sırt üstünde 1.59.02 ile gümüş madalya aldı. Berke daha önce de 200 metre bireysel karışıkta altın madalyanın sahibi olmuştu.

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