SON DAKİKA: Avustralya mahkemesinden Djokovic kararı

SON DAKİKA: Avustralya Federal Mahkemesi Novak Djokovic'in lehinde karar vererek Avustralya hükümetine vize iptalini kararını bozdu. Kararla, dünyanın bir numaralı tenisçisi, Melbourne'de yapılacak olan Avustralya Açık Grand Slam turnuvasına katılabilecek.

Haberler - ntv.com.tr 10.01.2022 - 09:51

SON DAKİKA: Avustralya mahkemesinden Djokovic kararı

Covid-19 aşısından muafiyet belgesiyle Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'da vizesi iptal edilerek mültecilerin kaldığı otele yerleştirilen Sırp tenisçi Novak Djokovic ile ilgili Federal Mahkeme kararını açıkladı.

Mültecilerin tutulduğu bir otelde sonucu bekleyen Djokovic ile ilgili kararda, Avustralya hükümetine vize iptalini kararı bozuldu. 

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Covid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti.

Aşı olmayı reddeden tenisçilerden bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.

Avustralya Tenis Birliğinin ise aşı muafiyeti konusunda oyunculara yanlış yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.​​​​​​​

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