Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.



Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzül ve Esat Sancaktar yapacak.



Karşılaşmanın VAR hakemliğini Cüneyt Çakır üstlenecek. Çakır'ın yardımcıları ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran olacak.

Haftanın önemli maçlarından Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada ise Ali Palabıyık görev yapacak. Papabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak.

9. HAFTANIN HAKEMLERİ



25.10.2019

Rizespor - Ankaragücü: Koray Gençerler



26.10.2019

Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat

Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan



27.10.2019

Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Zorbay Küçük

Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya

Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan



28.10.2019

Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık