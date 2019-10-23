Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzül ve Esat Sancaktar yapacak.
Karşılaşmanın VAR hakemliğini Cüneyt Çakır üstlenecek. Çakır'ın yardımcıları ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran olacak.
Haftanın önemli maçlarından Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmada ise Ali Palabıyık görev yapacak. Papabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Asım Yusuf Öz yapacak.
9. HAFTANIN HAKEMLERİ
25.10.2019
Rizespor - Ankaragücü: Koray Gençerler
26.10.2019
Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat
Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan
27.10.2019
Yeni Malatyaspor - Kayserispor: Zorbay Küçük
Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya
Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan
28.10.2019
Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık