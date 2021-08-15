SON DAKİKA: Beşiktaş, Mert Günok transferini açıkladı (Transfer haberleri)

SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

15.08.2021 - 19:21

SON DAKİKA: Beşiktaş, Mert Günok transferini açıkladı (Transfer haberleri)

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Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok'u transfer etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Son 4 sezonda Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Fenerbahçe forması da giydi.

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