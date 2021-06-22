Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı

SON DAKİKA: Beşiktaş yönetimi ile teknik direktör Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Sergen Yalçın, önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edecek.

22.06.2021 - 19:32 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 19:37

Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı

son dakika haberi!

Beşiktaş Kulübü, sözleşme görüşmeleri devam eden teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, kartal emojisi ve "10'un Yeri Burası" etiketi kullanıldı.

Paylaşımda, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ ile Sergen Yalçın'ın bulunduğu fotoğraf da yer aldı. Beşiktaş, bir yıllığığına Yalçın'la anlaşma sağladı.

Taraflar, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın evinde bir araya geldi. Yapılan görüşme sonrasında yola devam kararı alındı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın'ın oturduğu siteden ayrılırken yaptığı açıklamada, "İyi, her şey güzel, yolunda. Hayırlısıyla yolumuza devam edeceğiz. Allah yolumuzu açık etsin" ifadelerini kullandı.

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