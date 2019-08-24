Son dakika haberi!
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Quaresma, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman tarafından takımda istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştıı:
"Kulüp başkanı tarafından takımda istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Sorunu çözmek için uğraşıyorum. İlerleyen günlerde geleceğimle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederim."
Siyah-beyazlı takımda iki ayrı dönemde toplam 8. sezonunu geçiren 35 yaşındaki kanat oyuncusu, Göztepe ile dün yapılan Süper Lig maçında yedek kulübesinde yer almıştı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...
QUARESMA OLAYININ PERDE ARKASI