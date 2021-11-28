SON DAKİKA: Dünya Kupası Elemeleri: 12 Dev Adam Büyük Britanya karşısında farklı kazandı

Son dakika haberi! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda ilk galibiyetini Büyük Britanya karşısında aldı.



B Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Yunanistan'a üstünlük kuran Büyük Britanya ise ilk yenilgisini aldı.



Milli takım grubundaki üçüncü maçında 25 Şubat 2022'de Yunanistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, 28 Şubat 2022'de ise Yunanistan karşısında dördüncü maçına çıkacak.



BUĞRAHAN, LARKIN VE METECAN ETKİLİ OLDU



A Milli Takım'da Shane Larkin, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen galibiyette büyük rol oynadı.



Ürettiği 22 sayıyla maçın en skorer ismi olan Larkin ayrıca 8 asist yaptı.



Kenardan oyuna dahil olan Buğrahan ise 17 sayı üretirken, 12 de asistle takımına büyük katkı sağladı.



Karşılaşmada 11 sayılık katkı veren Metecan ise aldığı 12 ribauntla pota altında etkili bir oyun sergiledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nun dolduran taraftarlar milli takıma büyük destek verdi.



Öte yandan maçtan önce Sinan Erdem Spor Salonu'na getirilen FIBA Dünya Kupası, basketbolseverlerin beğenisine sunuldu.



STATÜ



FIBA'nın açıkladığı formata göre 4'er takımın yer aldığı gruplarda ilk üç sırayı alan ekipler, bir üst tura yükselecek.



Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak.



Ay-yıldızlı ekip, grupta ilk üç sıra içinde yer alması halinde, A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle karşılaşacak. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.