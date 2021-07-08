EURO 2020'de finalin adı belli oldu

son dakika haberi! Euro 2020'de ikinci finalist İngiltere oldu. Gareth Southgate'in öğrencileri, normal süresi 1-1 biten maçın 104. dakikasında Harry Kane'in golüyle 2-1 galip ayrıldı ve finalde İtalya'nın rakibi oldu.



İlk yarıda Danimarka daha etkili oynarken; 30. dakikada Damsgaard'ın golüyle 1-0 öne geçti. 39'da Simon Kjaer, Bukayo Saka'nın ortaya çıkardığı topu kendi kalesine gönderdi: 1-1.



İkinci yarı İngiltere'nin üstünlüğüyle geçti. Danimarka, Kasper Schmeichel'in kalesinde devleşmesiyle de rakibine gol şansı tanımadı ve karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi.



Uzatmalarda da İngiltere etkili olurken, 103. dakikada tartışmalı bir penaltı kazandı. Harry Kane'in vuruşunda kaleci Schmeichel topu çelmesine karşın, İngiliz oyuncu meşin yuvarlağı tamamladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.



İkinci uzatma dakikasında da başka gol olmadı ve İngiltere finalde İtalya'nın rakibi oldu. İngiltere, 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana, ilk kez adını büyük bir turnuvada finale yazdırdı.



İtalya ile İngiltere arasındaki final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00'da oynanacak.