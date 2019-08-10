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Galatasaray'da yıldız oyuncu Falcao transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Transferi bitirmek için Fransa’ya giden Galatasaray İkinci Başkanı Abdurahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile bir araya geldi.



Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.



Bu gelişme transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Radamel Falcao, Galatasaray'a transferi konusunda ilk kez konuşmuştu.



Fox Sports'a konuşan Falcao, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur. Türkiye'de futbol ilginç bir şekilde yaşanıyor. Bu da biz sporcuları motive eden bir faktör” ifadelerini kullanmıştı.



33 yaşındaki futbolcu, "İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa'da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir" demişti.



Galatasaray İkinci başkan Abdürrahim Albayrak ve Menajer Ahmet Bulut, Monaco ve Falcao ile görüşmek için dün Fransa’ya gitmişti.

