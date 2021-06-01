SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Emre Belözoğlu' açıklaması

SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Koç, "Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. Yabancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi" açıklaması yaptı.

01.06.2021 - 16:06 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 16:14

SON DAKİKA: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan 'Emre Belözoğlu' açıklaması

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

Koç, Emre Belözoğlu'nun yeni sezonda sarı-lacivertli takımda teknik direktör olarak görev almayacağını açıkladı.

Emre Belözoğlu'nun kulüpteki geleceğiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Koç şunları söyledi:

"Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Emre ile devam etmek. Diğeri yabancı teknik direktörle devam edip Emre'ye tecrübe kazandırmak. Üçüncüsü de yepyeni yabancı bir teknik direktör. Emre Belözoğlu 5-10 yıl içinde çok başarılı olacaktır. abancı bir hoca istiyoruz. Emre sıcak bakmadı, düşünmek için zaman istedi."

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