Fenerbahçe Opet dünya üçüncüsü

Fenerbahçe Opet, Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu.



Sarı lacivertiler Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Opet, müsabakanın ilk teknik molasına 12-11 önde girdi. Servislerle etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci sette de servisteki etkili oyunu sürdüren Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-4 önde girdi. Bu sette rakibine sadece 7 sayı imkanı veren Fenerbahçe Opet, ikinci seti 25-7 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu setteki skor, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı seti olarak tarihe geçti.



Üçüncü sete daha iyi başlayan Minas, teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file önünde etkili olan Fenerbahçe Opet, durumu 14-14'e getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 28-26, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, turnuvayı üçüncü tamamladı.



DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DA VAR



2010 yılında bir başka Brezilya takımı Sollys Osasco'yu 3-0 yenerek Dünya şampiyonu ünvanını kazanan ilk Türk kadın voleybol takımı olmuştu.



Ayrıca Fenerbahçe Opet 2012 yılındaki organizasyonda bir üçünlük daha yaşamıştı.



ŞAMPİYONA GÖRKEMLİ KUPA TÖRENİ