Fenerbahçe Opet dünya üçüncüsü

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Fenerbahçe Opet, Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Haberler - Anadolu Ajansı 19.12.2021 - 16:16 | Son Güncelleme : 19.12.2021 - 16:47

Fenerbahçe Opet dünya üçüncüsü

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Fenerbahçe Opet, Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Sarı lacivertiler Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 mağlup etti.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Opet, müsabakanın ilk teknik molasına 12-11 önde girdi. Servislerle etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Opet, ilk seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de servisteki etkili oyunu sürdüren Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-4 önde girdi. Bu sette rakibine sadece 7 sayı imkanı veren Fenerbahçe Opet, ikinci seti 25-7 kazanarak durumu 2-0 yaptı. Bu setteki skor, Dünya Kulüpler Şampiyonası tarihinin en farklı seti olarak tarihe geçti.

Üçüncü sete daha iyi başlayan Minas, teknik molaya 12-8 önde girdi. Teknik mola sonrası file önünde etkili olan Fenerbahçe Opet, durumu 14-14'e getirdi. Son bölümü oldukça çekişmeli geçen seti 28-26, maçı da 3-0 kazanan Fenerbahçe Opet, turnuvayı üçüncü tamamladı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU DA VAR

2010 yılında bir başka Brezilya takımı Sollys Osasco'yu 3-0 yenerek Dünya şampiyonu ünvanını kazanan ilk Türk kadın voleybol takımı olmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe Opet 2012 yılındaki organizasyonda bir üçünlük daha yaşamıştı.

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