Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u konuk etti.



Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 2-0 kazandı.



Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı.



Zeki Murat Göle, mücadeleye şu 11’le çıktı: Berke, Szalai, Tisserand, Nazım, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia.



Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz sona erdi. Ev sahibi Fenerbahçe uzatmada Enner Valencia (Penaltı) ve Samuel-Osayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.