Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Fenerbahçe, normal süresi golsüz beraberlikle biten maçta Afjet Afyonspor'u uzatmalarda attığı gollerle 2-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin gollerini 94. dakikada penaltıdan Valencia ve 99. dakikada Osayi-Samuel attı.

Haberler 29.12.2021 - 23:36

Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Son dakika haberi! Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u konuk etti.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı.

Zeki Murat Göle, mücadeleye şu 11’le çıktı: Berke, Szalai, Tisserand, Nazım, Burak, Crespo, Meyer, Muhammed, Rossi, Pelkas, Valencia.

Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz sona erdi. Ev sahibi Fenerbahçe uzatmada Enner Valencia (Penaltı) ve Samuel-Osayi'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...