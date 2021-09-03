SON DAKİKA: Filenin Sultanları yarı finalde Sırbistan'a kaybetti

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Filenin Sultanları, CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı.

Karşılaşmayı ev sahibi Sırbistan, 3-1 kazandı.



Belgrad'da yapılan mücadeleye Türkiye iyi başlarken, 42 dakika süren ilk seti 34-32 kazandı.



Filenin sultanları, 33 dakika süren ikinci seti ise 26-28 kaybederken, daha sonra 25-23 ve 25-13'lük skorlarla sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.



Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları ise 4 Eylül'de oynanacak.

TÜRKİYE 2 İKİNCİLİK VE ÜÇÜNCÜLÜK ELDE ETTİ



Organizasyonda Rusya 6 kez şampiyonluk elde ederken, Sırbistan ise 3 defa mutlu sona ulaştı. Polonya, Batı Almanya ve İtalya 2'şer kez kupayı müzelerine götürürken, Çekoslovakya, Hollanda ve Bulgaristan ise birer kez şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye ise 14 kez yer aldığı Avrupa Şampiyonası'nda 2'şer kez ikincilik (2003, 2019) ve üçüncülük (2011, 2017) elde etti.