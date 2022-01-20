SON DAKİKA: Galatasaray evinde Kasımpaşa'ya yenildi

Son dakika haberi! Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti.



Galatasaray 39. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçse de 45+3'te Ryan Donk, 60'ta Umut Bozok ve 90+5 Varga'nın gollerine engel olamadı.



27 puanda kalan Galatasaray bu sezon 9. kez yenildi. Kasımpaşa ise puanını 24 yaptı.



Galatasaray'ın, 17. sırada düşme hattında yer alan Antalyaspor ile arasındaki puan farkı 4'e indi.



Teknik direktör Domenec Torrent, Kasımpaşa karşısında İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu 11'ini tercih etti.



Kasımpaşa ile Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok 11'iyle Galatasaray'ın karşısına çıktı.



4. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Hadergjonaj'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Umut Bozok'un çıkardığı şutta, kaleci İsmail Çipe gole izin vermedi.



7. dakikada soldan ceza sahasına giren Ahmet Engin, son çizgiye inerek meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Umut Bozok'a gönderdi. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



32. dakikada Cicaldau'nun pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran yerden gelen topa ayaklarıyla müdahale ederek gole izin vermedi.



39. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerin ardından hızlı gelişen atakta Morutan, pasını rakip yarı alanın ilk metrelerindeki Halil Dervişoğlu'na aktardı. Hafif sağdan ceza sahasına sokulan genç futbolcu, 2 rakibini oyundan düşürdükten sonra uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.



45+3. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Hajradinovic'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Tarkan Serbest, topu Donk'a aktardı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.