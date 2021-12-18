SON DAKİKA: Galatasaray ile Medipol Başakşehir puanları paylaştı

Son dakika haberi! UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu gruptan lider çıkmayı başaran Galatasaray, ligde ise istediği galibiyetleri alamıyor. Medipol Başakşehir cephesinde ise Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirişinin ardından yine yenilmedi.



Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Stefano Okaka penaltı, noktasında topu kontrol edip yaptığı şık rövaşata vuruşunda takımını öne geçirdi.



Maçın devamında Galatasaray Mbaye Diagne ile net pozisyonlardan yararlanamazken, Medipol Başakşehir de önemli kontratak pozisyonları bulsa da son hamleler başarısız kaldı.



88. dakikada Galatasaray'ın beraberlik golü geldi. Alexandru Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda Mostafa Mohamed yaptığı kafa vuruşu ile skora denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.