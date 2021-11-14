SON DAKİKA: Karadağ'dan muhteşem geri dönüş

Son dakika haberi! A Milli Takım'ın grubunda Hollanda, deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.



Hollanda'nın gollerini Depay atarken, Karadağ'ın sayıları ise Vukotic ve Vujnovic'ten geldi.



İHTİMAL

Türkiye, Karadağ'ı yenerse grubu kesin olarak ilk 2'de bitirecek ve en kötü ihtimalle play-off oynayacak.



Türkiye'nin son maçta Karadağ'ı yenmesi, Norveç'in de Hollanda'yı averaj üstünlümüzü bozmadan mağlup etmesi halinde Dünya Kupası'na direkt olarak gideceğiz.