SON DAKİKA: Kocaelispor 1. Lig'e yükseldi

son dakika haberi! 2'nci dakikada Kocaelispor'un sol kanattan Burak Süleyman ile kullandığı korner vuruşunda Musa Nizam'ın kafa vuruşu üst direkten döndü, devamında, Musa Nizam topu filelerle buluşturdu: 1-0



9'uncu dakikada Sakaryaspor'un Nuri ile sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Burak Öksüz'ün ceza sahası içinden gelişine şutu üstten auta çıktı.



27'nci dakikada sol kanattan Burak Süleyman'ın ortasında Tahir Babaoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Oğuz topu kornere çeldi.



34'üncü dakikada Kocaelispor'un sağ çaprazdan kazandığı duran topta İrfan Başaran'ın şutu yan ağlarda kaldı.



38'inci dakikada Tahir'in ceza sahası içinde yerden pasında Benhur Keser topu boş ağlara gönderdi: 2-0.



41'inci dakikada yine sağ kanattan yüklenen Kocaelispor'da Burak Süleyman'ın pasında Murat Cem topu ağlara gönderdi: 3-0.



45+3'üncü dakikada Berk'in kullandığı duran topta kaleci Bayram gole izin vermedi.



Mücadelenin ilk yarısı Kocaelispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



50'nci dakikada Tahir Babaoğlu'nun kafa pasında ceza sahası içinde Burak Süleyman'ın yerden şutu direğin yanından auta çıktı.



88'inci dakikada uzun topla ceza sahası dışında buluşan Bahattin yaptığı aşırma vuruşla topu kaleci Oğuz'un üzerinden ağlara gönderdi.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.