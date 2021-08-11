SON DAKİKA: Lionel Messi için PSG imza töreni düzenledi

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Geçtiğimiz Pazar günü düzenlediği basın toplantısıyla 21 yıl boyunca formasını giydiği Barcelona’dan ayrıldığını açıklayan Lionel Messi Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer oldu.



Paris’te Parc des Princes’te düzenlenen imza törenine binlerce Paris Saint-Germain taraftarı dışarda tezahüratlar eşliğinde Messi’nin gelişini kutladı.

MESSİ: PARİS'TE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Messi, “Paris’te olduğum için mutluyum” derken, “Başarılı olmak için takım arkadaşlarımla beraber çalışmak için hazırım” dedi.



"Neymar ve Mbappe ile beraber oynayacak olmaktan çok mutluyum" diyen Messi, "PSG'yi kazanma mentalitesi nedeniyle seçtim" diye konuştu.

Fransız kulübü Paris St Germain ile sözleşme imzaladığı için mutlu olduğunu ve hala daha fazla kupa kazanma açlığının olduğunu söyleyen Messi, "Bu yüzden buradayım. Burası iddialı bir kulüp. Her şey için savaşmaya hazır olduklarını görebilirsiniz" dedi.

PSG formasıyla ilk olarak ne zaman sahaya çıkacağı sorulan Messi, "Bunun için bir şey söyleyemem" dedi.

'HAYALİM BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI DAHA KAZANMAK'

Hayalinin bir Şampiyonlar Ligi kupası daha kazanmak olduğunu söyleyen Messi, bunu yapmaları için güçlü olmalarını ve birlikte hareket etmelerinin gerektiğini söyledi.



Messi, hayalinin gerçekleşmesi için doğru yerde olduğunun altını çizdi.



PSG BAŞKANI AL-KHELAÏFİ: FUTBOL DÜNYASI İÇİN TARİHİ BİR GÜN



Messi’nin imza töreninde konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaïfi, “Çok mutlu ve çok gururlu” olduğunu söylerken "Bu kulübümüz ve futbol dünyası için tarihi bir gün" dedi.



El-Khelaifi düzenlenen basın toplantısında, "Futbolda sihir yapıyor, güzelleştiriyor. O bir kazanan" dedi.



Nasser Al-Khelaïfi, Messi'nin altı Ballon d'Or kazanan tek futbolcu olduğunu söylerken, "Başardıkları şeyler şaşırtıcı" dedi.



Al-Khelaifi, Messi ve babasına teşekkür ederek, hiçbir notu olmadığını, kalpten konuştuğunu ve anlaşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Nasser Al-Khelaïfi, kulübün Messi ile anlaşma imzalamasının Financial Fair Play kuralları çerçevesinde olduğunun altını çizdi.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANMIŞTI



Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona'ya veda eden ve kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG'yi tercih etti.



PSG'den yapılan açıklamaya göre; dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek Messi'nin yıllık maaşının, vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon Euro olacağı öne sürüldü.



"KARİYERİMDE YENİ BİR SAYFA AÇTIĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"



Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı'nda 4'ü Şampiyonlar Ligi, 10'u La Liga olmak üzere 35 kupa kazandı.



Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.



Messi imzanın ardından yaptığı ilk açıklamada "Kariyerimde Paris'te yeni bir sayfa açtığım için heyecanlıyım" dedi.