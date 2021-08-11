SON DAKİKA: Lionel Messi için PSG imza töreni düzenliyor

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Geçtiğimiz Pazar günü düzenlediği basın toplantısıyla 21 yıl boyunca formasını giydiği Barcelona’dan ayrıldığını açıklayan Lionel Messi Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain’e (PSG) transfer oldu.



Paris’te Parc des Princes’te düzenlenen imza törenine binlerce Paris Saint-Germain taraftarı dışarda tezahuratlar eşliğinde Messi’nin gelişini kutladı.



Altyapı da dahil 21 yıl boyunca terlettiği Barcelona'ya veda eden ve kariyerinin ilk transferini gerçekleştiren 34 yaşındaki Arjantinli futbolcu, hücum hattında Neymar ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimleri barındıran PSG'yi tercih etti.



PSG'den yapılan açıklamaya göre; dünyada yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü'nü 6 kez kazanan Lionel Messi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.



Yeni takımında 30 numaralı formayı giyecek Messi'nin yıllık maaşının, vergiler sonrası yaklaşık 35 milyon Euro olacağı öne sürüldü.



"KARİYERİMDE YENİ BİR SAYFA AÇTIĞIM İÇİN HEYECANLIYIM"



Arjantinli futbolcu, 17 sezon oynadığı Barcelona A Takımı'nda 4'ü Şampiyonlar Ligi, 10'u La Liga olmak üzere 35 kupa kazandı.



Katalan ekibiyle 778 resmi maça çıkan Messi, rakip fileleri 672 kez havalandırdı.



Messi imzanın ardından yaptığı ilk açıklamada "Kariyerimde Paris'te yeni bir sayfa açtığım için heyecanlıyım" dedi.