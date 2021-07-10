Merve Tuncel Avrupa rekoru kırdı, altın madalya kazandı

SON DAKİKA: Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stilde 15.55.23'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Anadolu Ajansı 10.07.2021 - 21:39 | Son Güncelleme : 10.07.2021 - 21:44

Merve Tuncel Avrupa rekoru kırdı, altın madalya kazandı

son dakika haberi! İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 1500 metre serbest stil finali yapıldı ve ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 15.55.23'lük derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 16.10.28 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Deniz Ertan, 16.14.26 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı 16.19.92 ile İspanyol Paula Fernandez Otero elde etti.

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