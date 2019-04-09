Son dakika haberi! Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda erkekler serbest stil 57 kilo finaline çıkan Süleyman Atlı, Rus Müslim Sadulaev ile karşılaştı.
Finalde rakibini 8-3 mağlup eden milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.
Büyüklerde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde eden Süleyman Atlı, ilk maçında Fransız Zoheir El Ouarraqe'ı 11-0, çeyrek finalde Azerbaycanlı Mahir Amiraslanov'u 6-3 ve yarı finalde Bulgar Georgi Valentinov Vangelov'u 8-4 yenerek finale yükselmişti.
SON DAKİKA:Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa Şampiyonu oldu
NtvsporSpor
SON DAKİKA HABERİ: Romanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz Süleyman Atlı, Rus rakibi Sadulaev'i 8-3'lük skorla mağlup ederek altın madalya kazandı
Son dakika haberi! Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalya kazandı.