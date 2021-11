Sergen Yalçın'dan istifa sorusuna yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor yenilgisi sonrası düzenlenen basın toplantısında takım olarak iyi olmadıklarını söyledi.



Giresunspor karşısında çok fazla konuşulacak bir oyun olmadığını söyleyen Sergen Yalçın şöyle konuştu, "Tamamen kader kısmet. Acayip şeyler oldu. Yediğimiz goller, sakatlıklar, yönetim, VAR sistemi derken beklemedğimiz, ters yakalandığımız bir gece oldu. Yeni bir başlangıç yapmak istedik ama bu şartlarda zor. Sezon başından beri hakem konularına çok girmiyorum. Ama bizim maçlarda VAR sisteminin devreye girmesi. Ancak Necip'e verilen kırmızı karttan önce Josep'e bir faul var. Necip'e kırmızı kart ağırdı.



VAR'ın lehimize olan pozisyonlarda devreye girmemesi, aleyhimize girmesi. Yayıncı kuruluş istediğimiz pozisyonları bile bize vermiyor. Sildik deniyor. Bugün 10 dakikada VAR devreye girdi ve koskoca camiayı çökertti. Futbol sahada oynanmıyor televizyon başında oynanıyor. Çok da fazla sert konuşmak istemiyorum. Konuşursam da ceza veriyorlar. Böyle güvensiz bir ortamda maç oynamaya kazanmaya çalışıyoruz. Geçen sezon çok iyi bir sezon geçirdik. Bu sezon geniş bir kadro kurup daha iyi şeyler yapmayı planlarken işler istediğimiz gibi gitmiyor. Bu düşüşleri de daha önce çalıştığımız kulüplerde yaşadık. Ama bu biraz uzun sürdü. Yaklaşık 2 - 2,5 aydır toparlamaya çalışıyoruz. Burada bir sorumluluğu olan kişi varsa o kişi benim. Bize taraftarlar sabretti, inanılmaz destek verdi. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum.



Beşiktaş büyük bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını bilir. Oyuncuların psikolojisi çok düştü. Kader kısmet demek lazım. Maçlarda inanılmaz şeyler oluyor. Başımıza gelmeyen kalmadı bu sezon. Ekibim, oyuncular adına taraftarlarımızdan özür diliyorum."



N'SAKALA'NIN KADRO DIŞI KONUSU...



"Oyuncular için radikal kkararlar alacak mısınız" sorusuna Sergen Yalçın, "Bireysel performanslar düştü. Bugünkü maç çok farklıydı. Kaleye gelmeyen rakiple oynuyorsunuz. Penaltı oluyor, kırmızı kart oluyor. Saçma sapan kararlar oluyor. Necip'in pozisyonu kırmızı kart mı? Necip'ten önce Josef'e yapılan yüzde yüz faul. Fabrice N'Sakala, Beşiktaş camiasına ve oyuncu arkadaşlarına saygısızlık yaptı. Bu yüzden kadro dışı kaldı. Salih Uçan'ı kadaroya almadık, enteresan bir durum mu? Onu tam anlamadım. Fazla oyuncumuz var ve kadroya almadık. Salih'i de Oğuzhan'ı da oynattık. Ama zaman zaman bazı tercihler yapıyoruz. Böyle tercih yaptım. Tercihlerin eleştirilmesini doğru bulmuyorum. Skoru ve oyunu eleştirebilirsiniz. Oyuncu beklentiye cevap vermeyince tercihler yanlış oluyor. Ben şu anda yaptığım işte başarısısızım. Burada bir numaralı sorumlu benim. Benim için bundan sonrasının fazla önemi yok. İşler iyi gittiği durumda her türlü ihaleyi alırım" yanıtını verdi.



"Oyuncuların kendi aralarında bir problemi var mı?" sorusu üzerine Sergen Yalçın, "Bizim de oyuncularla hiçbir problemimiz yok. Oyuncuların birbirleriyle bir sorunu yok. Ama buradan çıkış göremiyoruz. Görmek istiyoruz ama bugünlük bir durum değil. İlk oynadığımız Dortmund maçından sonra bütün düzenimiz bozuldu. Sakatlıklar oldu. Her şeyi deniyoruz. Oyuncuları, sistemi değiştiriyoruz, toplantılar yapıyoruz. Analizler yapıyoruz. 'Analiz yapmıyor' diyorsunuz. Nereden biliyorsunuz? Analizi her hoca yapar. Kimi az kimi çok yapar; ama herkes yapar. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yeni antrenman programları yapıyoruz. Bazen işler olmadığı zaman olmuyor. Futbol çok enteresan bir oyun. Çare bulamıyorsunuz, oyuncuların psikolojisi bozuluyor. Bir türlü bu dönüşü yakalayamıyorsunuz. Bizden daha fazla üzgün olan olabilir mi? Çok da fazla zarar vermek istemiyorum. Çok kötü gidiyor. Taraftarlar çok destek veriyorlar. İşler kötü gittiğinde de her türlü sorumluğu alırım. Benim için sorun yok.



Kazanamıyoruz. mücadele anlamında İşler düzgün de gitmiyor. İlk 10 dakikada yüzde yüz 4 pozisyonumuz var. Abuk subuk goller yiyoruz. Bu düşüşten tabii ki üzgünüz ama elimizden gelen bu" ifadelerini kullandı.



Futbolcularda özgüven kaybını oluştuğunu kaydeden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bireysel ve grup toplantılarını çok fazla yaptık. Neyi yanlış yapıyoruz diye oyuncuların da fikrini alıyoruz: Oyuncular bir problem olduğunu söylemiyorlar. Onların da fikirlerini alıyoruz. Bizim yaptığımız bir hata varsa onu da soruyoruz. Oyuncular herhangi bir sorun var demiyor. Antrenmanlarda da bir sorunları yok. Paralarını da gününde alıyorlar" dedi.



İSTİFA SORUSUNA YANIT



"İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Sergen Yalçın, "Muhtemelen yarın başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. Bu gidişat iyi bir gidişat değil" yanıtını verdi.



Taraftara da seslenen Yalçın, "Ben size gerçeği söyleyeyim. Bir iş yapıyoruz veşu an başarılı değiliz. Bunun altında bir şey aramayın. Sosyal medyadaki virüsler var. Sürekli bir şeyler yazıp duruyorlar. Taraftarlarımız buna inanmasın" çağrısında bulundu.