Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

05.10.2021 - 20:23 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 20:38

Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildiği bildirildi.

Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagaümrük, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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