SON DAKİKA: TFF, Süper Lig'in başlayacağı tarih için kararını verdi

SON DAKİKA:  TFF, Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Ligde maçlar daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu da reddedildi.

DHA 28.05.2020 - 16:06 | Son Güncelleme : 28.05.2020 - 16:20

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Son dakika haberi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak.

'KÜME DÜŞME OLMASIN' TALEBİNE RET

Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak.

Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.

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