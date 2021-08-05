SON DAKİKA: Trabzonspor, Molde ile 3-3 berabere kaldı

UEFA Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde FK ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos’ta oynanacak.



4'üncü dakikada Djaniny’in ceza sahası yayının gerisine yerden çıkardığı pasta Hamsik’in gelişine kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.



12'nci dakikada Djaniny’in şutunda savunmadan dönenen topu sol arka direkte Nwakaeme kontrol etti. Nijeryalı oyuncunun içeriye çıkardığı meşin yuvarlağı Hamsik gelişine kaleye gönderdi ancak son anda savunmanın müdahalesiyle top üstten kornere çıktı.



15'inci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Bakasetas’ın ön direğe ortasına iyi hareketlenen Nwakaeme’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak arka direğin dibinden ağlara gitti: 1-0.



27’nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Gervinho rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı, kaleci son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



31'inci dakikada Hestad’ın pasında ceza sahası sol kanadından savunmanın arkasına iyi sarkan Brynhildsen, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.



Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



52'nci dakikada orta sahanın gerisinden Bakasetas’ın uzun pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Gervinho kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Linde son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



54’üncü dakikada Djaniny’in ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top üstten dışarıya çıktı.



58’inci dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Djaniny’in ceza sahası sağından arka direğe ortasına iyi yükselen Hugo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



64’üncü dakikada ceza sahası sol kanadında Omoijuanfo’nun yerden altıpasa ortasında Brynhildsen’in gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.



66’ncı dakikada Nwakaeme sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu altıpastaki Djaniny’e gönderdi ancak onun gelişine kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



69’uncu dakikada Nwakaeme sol kanatta ceza sahası son çizgisinden rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu kaleye gönderdi ancak kaleci Linde, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



74’üncü dakikada Bakasetas’ın savunmanın arkasına aşırtma pasında Djaniny ceza sahası içerisinde topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.



79’uncu dakikada ceza sahası sağından Gervinho’nun yerden sert ortasında altıpasta topla buluşan Djaniny boş pozisyonda meşin yuvarlağı yandan dışarıya gönderdi.



85’inci dakikada ceza sahası sağ tarafında Brynhildsen son çizgide rakiplerinden sıyrıldıktan sonra topu altıpasın gerisindeki Hussain’e çıkardı, bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3.



90+3’üncü dakikada sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Yusuf, Sinyan’ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Harm Osmers penaltı noktasını gösterdi.



90+4’üncü dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Bakasetas’ın vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



Karşılaşma 3-3 eşitlikle sonuçlandı.



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