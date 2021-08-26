Trabzonspor ve Sivasspor Konferans Ligi turnuvasına veda etti

SON DAKİKA: UEFA Konferans Ligi'nde gruplara yükselme maçında temsilcilerimiz Trabzonspor ve Sivasspor yenilerek Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor ilk maçta 2-1 yenildiği Roma'ya deplasmanda 3-0 yenildi. Sivasspor da ilk maçta 2-1 yenildiği Kopenhag'a 5-0 yenildi.

26.08.2021 - 21:52

Trabzonspor ve Sivasspor Konferans Ligi turnuvasına veda etti

TRABZONSPOR'DAN AVRUPA'YA BURUK VEDA

UEFA Avrupa Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi Roma'nın konuğu oldu.

İlk maçı evinde 2-1 kaybeden Trabzonspor, İtalya'da da umduğu sonucu alamadı. Bordo-mavililer rakibine 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'da gol perdesini 20. dakikada Bryan Cristante açtı. İlk yarı 1-0 biterken 65. dakikada Nicolo Zaniolo skoru 2-0'a getirdi. 84. dakikada ise Stephen El Shaarawy sonucu belirledi ve Roma 3-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Roma adını Konferans Ligi gruplarına yazdırırken Trabzonspor için Avrupa defteri kapandı.

SİVASSPOR AVRUPA'YA VEDA ETTİ

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Parken Stadyumu’nda karşılaştı. 5-0 kaybeden temsilcimiz, Avrupa kupalarına veda etti.

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