SON DAKİKA: UEFA'dan Galatasaray kararı

Avrupa Ligi Grup maçında Marsilya ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Komitesi, Galatasaray’a 50 bin Euro para ve iki deplasman maçında taraftara bilet satmaka kararı vermişti. Galatasaray, karara itiraz etti. Ancak UEFA Temyiz Komitesi, Galatasaray'ın şikayetini reddetti.



Buna göre Galatasaray'ın 50 bin Euro'luk para ve iki deplasman maçında taraftarlara bilet satamama cezası onaylandı. Galatasaray ayrıca 8 bin Euro da statta verdiği hasarlar için ceza ödeyecek.



Galatasaray, grupta oynayacağı Lazio maçıyla beraber ikinci tura yükselmesi durumunda deplasmanda oynayacağı maça seyirci götüremeyecek.