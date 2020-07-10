SON DAKİKA: Üst klasman bir hakemin corona virüs testi pozitif çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman hakemlerinden birinin corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF ﻿tarafından yapılan açıklamada "Üst klasman hakemlerimizden birinin 09.07.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimiz herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Öte yandan TFF, bu açıklamanın hemen ardından yaptığı duyuruda, Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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