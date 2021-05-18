SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın

son dakika haberi! Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek, kupayı 10. kez müzesine götürdü.

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan finalde her iki takımdan 250'şer taraftar karşılaşmayı tribünden izledi.

3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.



Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Süper Lig'de 2020/21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 10. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.