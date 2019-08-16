Süper Lig'de Trabzonspor'un 'Dozer' lakaplı efsane futbolcusu Cemil
Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonunun ilk maçında Yukatel Denizlispor evinde son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Denizli Atatürk Stadı'nda ilk yarısı 0-0 tamamlanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının 29. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Selçuk İnan'la bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Galatasaray'da Marcao, ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla sezonun ilk kırmızı kartını gören oyuncu oldu.
Yukatel Denizlispor, 75. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Uzatma dakikalarında Hugo Rodallega ile bir gol daha bulan Yukatel Denizlispor, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.