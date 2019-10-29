"Son yılımda Barcelona'da oynamak isterdim"

Dünyanın en iyi basketbol oyuncuları arasında gösterilen Brooklyn Nets oyuncusu Kevin Durant, kariyerinin son senesinde İspanyol ekibi Barcelona forması giymek istediğini söyledi.



Ülkesi ABD'de bir televizyon kanalına konuk olan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, geleceği ile açıklamalarda bulundu.



Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve olimpiyatlarda şampiyonluk sevinci yaşadığının hatırlatılması üzerine Kevin Durant, "Kariyerimde her şeyi çok erken başardım. Şimdi daha fazlasını yapabilir miyim diye bakıyorum" dedi.



THY Avrupa Ligi'ni takip ettiğini belirten Durant, "Dünyadaki en iyi ikinci lig, oyunları çok eğlenceli. Son yılımda gerçekten Barcelona'da oynamak isterdim. Olur mu bilmiyorum ama bunu deneyimlemek harika olurdu" şeklinde konuştu.



Bu açıklamaların üzerine İspanyol kulübünün sosyal medya hesabından "Durant" yazılı bir Barcelona forması paylaşılarak, "Selam Durant, çılgın rüyalarının gerçekleşme ihtimaline karşı işte Barcelona forman" ifadesi kullanıldı.