İtalyan futbolu yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Juventus başta olmak üzere kulüplerin, futbolcu değerlerini olduğundan fazla gösterdiğinden şüpheleniliyor. İtalya'da federal savcılık soruşturma başlattı. Ülke basını son 2 yılda yapılan 62 futbolcu transferinin mercek altına alındığını yazdı.İddialara göre kulüpler bütçelerini aştığını gizlemek için futbolcuların bonservislerini yüksek gösteriyor.JUVENTUS'TAN 42 FUTBOLCULa Gazetta Dello Sport'a göre bahse konu olan 62 futbolcunun 42'si Juventus'la ilgili.Soruşturmada Napoli ve Genoa'nın adı geçiyor.Basında, şüpheli işlemlerle ilgili savcılık soruşturmasının bir sonuca varmasının zor olduğu da belirtiliyor.DAIRON ASPRILLA'DAN İBRAHİMOVİC GOLÜ!