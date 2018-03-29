Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi açılıyor
Anadolu AjansıSpor
Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın başlayacak.
Haftanın açılış müsabakasında Demir Grup Sivasspor ile Kardemir Karabükspor Sivas'ta karşılaşacak.
Galatasaray-Trabzonspor maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
31 Mart Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 Nisan Pazar:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)