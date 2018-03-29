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Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın perdesi açılıyor

Anadolu Ajansı

Spor
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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Demir Grup Sivasspor ile Kardemir Karabükspor Sivas'ta karşılaşacak.

Galatasaray-Trabzonspor maçına da sahne olacak Süper Lig'de 27. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)

31 Mart Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

1 Nisan Pazar:

13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)

13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

2 Nisan Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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