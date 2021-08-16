Spor yorumcusu Emre Bol canlı yayında kalp krizi geçirdi: Sağlık durumu nasıl?

Spor yorumcusu Emre Bol, bir televizyon kanalında yayınlanan spor programında kalp krizi geçirdi.

Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel yaptı. O esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener, olayın ciddi olduğunu öğrendikten sonra yayına ara verdi.



Ambulansın gelmesiyle Emre Bol'a müdahale yapıldı, ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.



Programın yapımcısı Ertem Şener, Emre Bol'un sağlık durumuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı,



"Emre Bol kardeşim ameliyattan çıktı. Ana damar tıkanıklığına bağlı kalp krizi geçirdi. Durumu şükürler olsun şu an iyi.



Birkaç gün hastanede kalacak. Arayan, yazan, soran tüm gerçek dostlara teşekkür ederim. Kendisi çok daha güçlenerek dönecek. Dualarınızı eksik etmeyin."

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